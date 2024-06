A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) divulgou, nessa quinta-feira (27), o edital para seleção de bolsistas das oficinas de Música que serão realizadas durante o Festival de Inverno de Domingos Martins, que acontece de 12 a 21 de julho.

Estudantes maiores de 18 anos, regularmente matriculados nos Cursos de Graduação ou no Curso de Formação Musical (CFM) da instituição, estão aptos a concorrer à bolsa.

De acordo com o diretor da Fames, Fabiano Araújo, o festival contribui de forma significativa na formação acadêmica dos estudantes e a bolsa é um incentivo aos alunos a aperfeiçoarem seus estudos.

“O evento conta sempre com profissionais de alto nível, que proporcionam aos participantes uma semana de imersão e intensidade no estudo e prática dos instrumentos e do canto, trazendo visível evolução musical aos participantes”, comenta o diretor.

Serão oferecidas 60 bolsas, que darão aos estudantes direito a inscrição, alojamento e alimentação durante os dez dias do festival.