A Ideally Construtora celebrará neste sábado (29), de junho, a inauguração do Edifício Lúcia Pandolfi, o primeiro do conjunto “Top 6” lançado em dezembro de 2021. Situado à beira-mar da Praia do Morro, o edifício disponibiliza apartamentos com até quatro suítes, distribuídos em apenas três unidades por andar. A obra, que foi concluída com um ano e seis meses de antecedência, possui apenas uma unidade ainda disponível para venda.

O evento de lançamento do “Top 6”, realizado em dezembro de 2021, marcou o início simultâneo de seis prédios, cinco em Guarapari e um em Vila Velha.

“A entrega do Edifício Lúcia Pandolfi vem para nós da Ideally Construtora como a concretização de um marco do “Top 6”, onde lançamos os prédios, fizemos as obras e agora estamos entregando aos clientes. E logo mais, dia 6 de julho será a entrega do edifício Platinum”, destacou o empresário Rodolfo Mai.

Ele comentou ainda sobre o Prêmio Prevision – 1º Lugar Nacional em Planejamento de Obras, no qual a Ideally se destacou dentre 360 construtoras do Brasil, demonstrando excelência, eficiência e economia na gestão de obras, além da certificação ISO 9001, mantida há oito anos consecutivos.

Conheça os prédios do “Top 6”

– Edifício Lúcia Pandolfi – Praia do Morro;

– Edifício Platinum – Praia do Morro;

– Spazio Azuli – Praia do Morro;

– Toulon – Praia do Morro;

– Art Life – Praia da Cerca;

– Exclusive – Praia da Costa, Vila Velha;

Projetos futuros:

– Eco Villa Fratelli – Condomínio de chalés em Buenos Aires;

– Edifício Mayan – Praia da Cerca;

– Edifício Naturale – Praia de Bacutia, que deve ser lançada ainda neste ano;

– ⁠Edifício Mazzelli – Centro;

– Loteamento entre Jardim Santa Rosa, Portal e Jabaraí.