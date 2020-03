Quem chegou depois das 11h da manhã no Complexo Esportivo, no bairro Muquiçaba, em Guarapari, não conseguiu a vacina. Os servidores da prefeitura fecharam os portões e informaram ao público que, infelizmente, as vacinas teriam acabado.

Uma senhora que preferiu não se identificar, se deslocou de Boa Esperança, zona rural da cidade, com os pais, e ao chegar no Complexo Esportivo, em torno das 12 horas, não conseguiu vacina para eles. “É um absurdo isso”, disse a senhora.

No portão, os servidores da prefeitura informaram que são 5 mil vacinas para toda Guarapari, e a população não respeitou a ordem alfabética,

“Hoje era em ordem em alfabética, e as pessoas não respeitaram. As pessoas não respeitaram as letras, além de não ter respeitado o local de vacinação também. São vários pontos de vacinação na cidade, e as pessoas deveriam se encaminhar para o seu local de vacinação”, disse uma servidora.

Em Guarapari, a prefeitura organizou a vacinação contra a gripe por iniciais dos nomes dos idosos e servidores da saúde. Seriam hoje, as letras A, B, C, D, e E. Moradores chegaram por volta das 8 e demoraram a ser atendidos por causa das enormes filas.

Nossa equipe recebeu informações que em outros pontos de vacinação a vacina também acabou e nem todos conseguiram se vacinar neste primeiro dia.