Em nota, as secretarias estaduais de Saúde divulgaram hoje (23), 1629 casos confirmados do Covid-19 no Brasil, em todos os estados. Foram confirmados 25 óbitos no Brasil, sendo 22 em São Paulo e três no Rio de Janeiro.

Espírito Santo. O número de casos confirmados em território capixaba subiu para 26 nos últimos dias. Seis desses casos seguem internados em investigação. Um desses pacientes se encontra internado em um hospital na Serra e cinco em hospitais de Vitória. Um deles está na UTI.

Os pacientes diagnosticados com o Covid-19 são dos seguintes municípios: