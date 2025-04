Festa da Penha 2025 começa neste domingo de Páscoa e deve reunir milhares de fiéis

A mais tradicional celebração religiosa do Espírito Santo terá início neste domingo de Páscoa, dia 20 de abril. Em sua 455ª edição, a Festa da Penha promete atrair milhares de devotos para nove dias de intensa programação religiosa e cultural. Com o tema “Com Maria, peregrinos de esperança”, o evento celebra a padroeira do Estado e reforça a mensagem de fé, união e espiritualidade.

Realizada desde 1570, a festa é considerada a terceira maior manifestação religiosa do Brasil — atrás apenas do Círio de Nazaré, no Pará, e da Festa de Aparecida, em São Paulo. A programação inclui missas, momentos de oração e uma série de romarias que mobilizam fiéis de diferentes perfis.

Entre os destaques, está a tradicional Romaria dos Homens, que percorre cerca de 14 quilômetros, da Catedral Metropolitana de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha. Outras romarias também fazem parte do cronograma, como as dos Militares, das Mulheres, das Pessoas com Deficiência, dos Motociclistas, dos Ciclistas, dos Cavaleiros, dos Conguistas, dos Adolescentes e a “Remaria”, procissão realizada por embarcações.

A Festa da Penha é organizada pelo Convento da Penha, com apoio da Arquidiocese de Vitória e da Associação de Amigos do Convento da Penha. Este ano, a identidade visual da celebração também remete ao Ano Jubilar, período especial dedicado à renovação espiritual, ao perdão e à celebração da graça.

Além de sua importância religiosa, a Festa da Penha é um dos principais eventos do calendário turístico do Espírito Santo, movimentando hotéis, comércios e serviços, e reforçando o papel da fé como parte essencial da cultura e da identidade capixaba.

Programação da Festa da Penha 2025

19 DE ABRIL (SÁBADO)

9h – Instalação do terço gigante no Campinho do Convento da Penha

20 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) – 1º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos do amor

5h e 7h – Missas na Capela do Convento

7h30 – Corrida da Penha – Início na Praça do Ciclista x Parque da Prainha

9h e 11h – Missas no Campinho do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa de abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vila Velha

17h – Romaria dos Cavaleiros – concentração na Avenida Carlos Lindemberg (viaduto Alfredo Copolilo) e às 18h – saída em direção ao Parque da Prainha – Realização: Comitiva Pai & Filho

19h – Acendimento da imagem iluminada Vila Velha – Areia da Praia da Costa, VV – Direção Av. Champagnat

19h – Acendimento da imagem iluminada em Cariacica – Nova Orla de Cariacica

19h – Acendimento da imagem iluminada em Serra – Parque da Cidade

21 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) – 2º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da caridade

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 2º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serrana

19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h30 – Bênção para os Casais no Campinho do Convento, com Eliana e Ricardo Sá e Padre Éder Hoffman – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

22 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) – 3º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da fé

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 3º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Cariacica/Viana

19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h30 – Toda Terça Tem Terço com Frei Paulo César, Frei Jorge Lázaro e a Fraternidade Franciscana – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

23 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) – 4º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos do cuidado

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 4º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Benevente

19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h30 – Noite Mariana com Adriana Arydes – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

24 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) – 5º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da comunicação do Evangelho

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 5º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serra/Fundão

19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h30 – Oração em Canção com Davidson Silva e Padre Hadeleon Santana – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

25 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) – 6º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da amizade

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Romaria dos Militares – saída do portão do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 6º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vitória

19h – Devocional – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h30 – Noite Oracional: Mães que Oram pelos Filhos com Salette Ferreira – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

26 DE ABRIL (SÁBADO) – 7º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da luz

7h – Missa na Capela do Convento

8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída do Santuário de Vila Velha até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde será celebrada a Missa

8h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

10h – Romaria dos Adolescentes – saída do Parque da Prainha

11h – Missa com Adolescentes no Campinho do Convento

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet)

18h – Romaria dos Homens – Missa de Envio – Catedral de Vitória – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

19h – Romaria dos Homens – transmissão e apresentação e especial Salve Mãe das Alegrias com Laila Magesk, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste, Coral ArcelorMittal e convidados no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

27 DE ABRIL (DOMINGO) – 8º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da Esperança

5h e 7h – Missas na Capela do Convento

8h – Remaria, concentração às 7h30 na Praia do Ribeiro, Praia da Costa

8h – Concentração Moto Romaria no Parque de exposição de Viana. Saída às 9h em direção à Prainha – Realização: Polícia Rodoviária Federal

9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

11h – Missa no Campinho do Convento

15h – Especial Salve Mãe das Alegrias com Laila Magesk, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste e convidados – no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h30 – Romaria das Mulheres – saída do Santuário de Vila Velha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

16h30 – Devocional – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

19h – Coro Jovem Vale Música canta Clube da Esquina com participação de Flávio Venturini, no Parque da Prainha

22h – Missa de abertura da Vigília Jovem – Campinho do Convento e logo após, música e oração com participação de Nilton Junior

28 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO

DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO

0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h e 9h – Missas na Capela do Convento

7h – Missa CRB e Seminário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

7h – Romaria dos ciclistas de Vitória – saída do Atlântica Parque, no final da orla de Camburi, Jd Camburi

8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho

8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – saída em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, VV

10h – Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para Ação Social – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

12h – Missa no Campinho do Convento

14h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Laila Magesk, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste e convidados no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha – transmitida pela TV Gazeta

18h30 – Show de encerramento da Festa da Penha com Padre Reginaldo Manzotti – Parque da Prainha

Após o show de encerramento – despedida da Imagem de Nossa Senhora da Penha – os fiéis poderão acompanhar até o portão do Convento, onde haverá bênção final e os freis subirão com a imagem.