Turismo capixaba ganha força com apoio do Sebrae/ES aos pequenos negócios

Com papel cada vez mais relevante na economia do Espírito Santo, o setor de turismo tem sido impulsionado por pequenos empreendedores, que ganham destaque como protagonistas na movimentação econômica de diversas regiões. Para apoiar esse público estratégico, o Sebrae/ES oferece uma série de soluções que vão desde a fase inicial do negócio até o aprimoramento da gestão e da prestação de serviços.

Segundo Jessika Tristão, gerente interina da unidade de portfólio do Sebrae/ES, a instituição dispõe de ferramentas adaptáveis às diferentes etapas do empreendimento. “Oferecemos desde planos de negócio e modelagem para quem está começando, até consultorias específicas, como boas práticas de higiene e segurança dos alimentos, comunicação visual, redução de desperdícios e até o serviço de turista oculto”, detalha.

Para facilitar o acesso, o Sebrae disponibiliza a vitrine de soluções de turismo, uma plataforma online onde os empreendedores encontram os principais serviços voltados para o setor. O endereço é: https://es.loja.sebrae.com.br/vitrine-turismo. “É uma forma prática e acessível de conhecer as ofertas voltadas para o turismo”, reforça Jessika.

Atendimento personalizado e foco na experiência

Um dos diferenciais do Sebrae/ES é a possibilidade de personalizar os atendimentos conforme as necessidades de cada negócio. “A depender da demanda, conseguimos customizar soluções que se alinhem totalmente ao que o empreendedor precisa”, afirma a gerente. A proposta é atender de forma precisa os desafios específicos de cada território e segmento do turismo.

Para quem busca crescer no mercado, a orientação é clara: investir na experiência do cliente. “Estar atento às tendências, ao que acontece no mundo e ao redor do seu negócio pode gerar boas ideias e ajudar a antecipar movimentos. Encantar, cuidar dos detalhes e prestar um bom serviço fazem toda a diferença”, destaca Jessika.

Digitalização e capacitação como caminho para o crescimento

O Sebrae/ES também tem investido na digitalização dos pequenos negócios, promovendo treinamentos, eventos, missões e parcerias estratégicas que ampliam as oportunidades no setor. A instituição incentiva o uso de ferramentas de gestão e a presença digital como forma de fortalecer o ambiente empreendedor.

Desafios comuns no turismo

Apesar do cenário promissor, ainda são comuns erros que comprometem o sucesso dos pequenos empreendimentos. Entre os principais, estão a falta de profissionalismo no atendimento ao cliente, a dificuldade em identificar oportunidades de melhoria e a resistência à mudança, o que leva muitos empresários à estagnação.

Para evitar essas armadilhas, o Sebrae recomenda a busca constante por capacitação, visão estratégica e planejamento, além da realização de autoanálises frequentes sobre o desempenho e as práticas adotadas no negócio.

Sobre o Sebrae/ES

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) é uma entidade sem fins lucrativos que atua no fortalecimento e desenvolvimento de pequenos negócios, oferecendo orientações, cursos, consultorias e apoio especializado para MEIs, microempresas, empresas de pequeno porte e futuros empreendedores.

Os interessados podem agendar uma consultoria gratuita por meio da Central de Relacionamento Sebrae, no número 0800 570 0800.