Festas de luxo e garotas de programa: Entenda a menção a Kassio Nunes Marques no caso Vorcaro

O ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, é alvo de novas apurações conduzidas pela Polícia Federal (PF). Segundo reportagem veiculada pelo portal UOL nesta terça-feira (13 de outubro), mensagens extraídas do celular do ex-banqueiro indicam que ele teria estruturado e financiado uma rede de prostituição com ramificações internacionais, incluindo o recrutamento de mulheres estrangeiras e refugiadas.

Os diálogos interceptados pelos investigadores mostram que Vorcaro orientava diretamente a seleção de quem seria mantida ou descartada no grupo, além de negociar os valores pagos.

Organização de Eventos e Menções em Diálogos

Entre o material periciado pela PF, constam conversas relativas a uma festa realizada no dia 28 de fevereiro de 2025 no triplex do ex-banqueiro, localizado em São Paulo. Os relatórios de despesas do evento indicam um custo de R$ 62,3 mil, abrangendo contratação de chefs de cozinha, insumos e logística de segurança — que previa, inclusive, o recolhimento dos telefones celulares das convidadas.

Em mensagens enviadas durante o evento por funcionários de confiança do ex-banqueiro, há menções a um “ministro” presente na residência. Em 7 de março, uma intermediária identificada como Rayanna cobrou R$ 10 mil referentes ao cachê de uma das garotas de programa do evento, mencionando o primeiro nome “Kassio”.

Ponto de Análise Detalhes do Relatório da PF Logística do Evento Monitoramento em tempo real por funcionários e recolhimento de celulares na entrada. Relatório de Gastos R$ 62,3 mil registrados para alimentação, insumos e contratação de serviços. Citações de Nomes Menções genéricas a “ministro” e citação do nome “Kassio” em cobrança de R$ 10 mil. Status Jurídico Os diálogos isolados não comprovam a identidade dos citados e seguem sob apuração técnica.

Ministros do STF e TSE Negam Qualquer Ligação

Investigadores da PF e do Supremo Tribunal Federal (STF) analisaram os textos para averiguar se as referências diziam respeito ao ministro Kassio Nunes Marques, que integra o STF e preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Por meio de nota oficial, o ministro Kassio Nunes Marques negou veementemente qualquer proximidade ou favorecimento ao empresário:

“O ministro nunca votou a favor de Daniel Vorcaro — tendo votado pela manutenção de sua prisão —, nem trocou mensagens ou pediu algo ao banqueiro. O ministro também nunca autorizou ninguém a falar em seu nome e não pode se responsabilizar por conversas ou ações de terceiros.” — Gabinete do ministro Kassio Nunes Marques, em nota oficial

Desdobramentos das Investigações

Os relatórios técnicos elaborados pela Polícia Federal foram juntados aos inquéritos sob sigilo de Justiça. As autoridades continuam periciando os arquivos e mídias eletrônicas do ex-banqueiro para verificar a extensão das atividades ilegais e a autenticidade de todas as citações feitas por intermediários.