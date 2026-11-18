As equipes de transição do Governo do Estado e do governador eleito realizaram uma reunião presencial na tarde desta quarta-feira (18 de novembro de 2026), na sede da Controladoria-Geral do Estado (CGE), situada na Enseada do Suá, em Vitória.

Pelo lado do atual Executivo estadual, participaram do encontro o controlador-geral do Estado, Edmar Camata, e o secretário de Estado de Governo, Pedro Caçador. A comitiva do governador eleito esteve representada por Erick Musso, Rafael Teixeira de Freitas e Regis Mattos.

Alinhamentos e Próximos Passos

Com duração estimada em cerca de uma hora, a pauta da reunião concentrou-se no avanço do compartilhamento de informações já remetidas à equipe de transição de Lorenzo Pazolini. Além disso, foram discutidos os protocolos formais referentes à cerimônia de posse e os preparativos logísticos e administrativos indispensáveis para garantir o funcionamento regular nos primeiros dias da nova gestão, assegurando a continuidade ininterrupta dos serviços e das políticas públicas estaduais.

Como desdobramento prático do encontro, as partes pactuaram a realização de novas reuniões de caráter setorial. Esses encontros envolverão diretamente as equipes de transição e os gestores das secretarias e áreas estratégicas do Governo do Estado, com o propósito de aprofundar o diálogo e otimizar o fluxo de dados sobre a administração pública capixaba.