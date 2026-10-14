Dia D em Guarapari: vacinação contra a raiva acontece das 8h às 12h neste sábado (17)

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza neste sábado (17 de outubro) o Dia D de Vacinação Antirrábica de cães e gatos. Os atendimentos acontecem no horário das 8h às 12h, distribuídos em três locais de fácil acesso na cidade.

A vacina é gratuita e constitui a principal forma de prevenção contra a raiva — zoonose viral grave e letal que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. A Secretaria de Saúde orienta que os tutores garantam a atualização do esquema vacinal dos seus pets de estimação.

Locais de Atendimento no Dia D

Os postos de vacinação estarão estruturados nos seguintes pontos de Guarapari:

Localização / Bairro Endereço / Ponto de Referência Horário de Atendimento Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Sede do CCZ 08h às 12h Prainha de Muquiçaba Orla da Prainha 08h às 12h Pracinha do Itapebussu Primeira Praça do Bairro 08h às 12h

Feira de Adoção Responsável no CCZ

Além da imunização dos animais, o ponto de atendimento no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) contará com uma ação especial de adoção responsável de cães e gatos. A iniciativa é realizada de forma integrada entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do setor de Bem-Estar Animal.

A campanha visa incentivar a posse consciente, dando a oportunidade para que cães e gatos resgatados e abrigados pelo município encontrem um novo lar com acompanhamento técnico, cuidados veterinários e carinho.

Orientações para os Tutores

Transporte Seguro: Cães devem ser levados utilizando coleira e guia. Animais de grande porte ou com histórico de agressividade devem usar focinheira. Gatos em Caixas de Transporte: Os gatos devem ser transportados em caixas adequadas ou sacos de pano respiráveis para evitar fugas ou estresse durante a vacinação. Idade Mínima: Cães e gatos podem ser vacinados a partir dos três meses de idade. Condição de Saúde: Apenas animais saudáveis devem receber a dose da vacina.

Para saber mais sobre os serviços de controle de zoonoses, castração e feiras de adoção no município, acesse o portal da Prefeitura Municipal de Guarapari.