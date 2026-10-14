Dia D em Guarapari: vacinação contra a raiva acontece das 8h às 12h neste sábado (17)

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza neste sábado (17 de outubro) o Dia D de Vacinação Antirrábica de cães e gatos. Os atendimentos acontecem no horário das 8h às 12h, distribuídos em três locais de fácil acesso na cidade.
A vacina é gratuita e constitui a principal forma de prevenção contra a raiva — zoonose viral grave e letal que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. A Secretaria de Saúde orienta que os tutores garantam a atualização do esquema vacinal dos seus pets de estimação.
Locais de Atendimento no Dia D
Os postos de vacinação estarão estruturados nos seguintes pontos de Guarapari:
|Localização / Bairro
|Endereço / Ponto de Referência
|Horário de Atendimento
|Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)
|Sede do CCZ
|08h às 12h
|Prainha de Muquiçaba
|Orla da Prainha
|08h às 12h
|Pracinha do Itapebussu
|Primeira Praça do Bairro
|08h às 12h
Feira de Adoção Responsável no CCZ
Além da imunização dos animais, o ponto de atendimento no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) contará com uma ação especial de adoção responsável de cães e gatos. A iniciativa é realizada de forma integrada entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do setor de Bem-Estar Animal.
A campanha visa incentivar a posse consciente, dando a oportunidade para que cães e gatos resgatados e abrigados pelo município encontrem um novo lar com acompanhamento técnico, cuidados veterinários e carinho.
Orientações para os Tutores
Transporte Seguro: Cães devem ser levados utilizando coleira e guia. Animais de grande porte ou com histórico de agressividade devem usar focinheira.
Gatos em Caixas de Transporte: Os gatos devem ser transportados em caixas adequadas ou sacos de pano respiráveis para evitar fugas ou estresse durante a vacinação.
Idade Mínima: Cães e gatos podem ser vacinados a partir dos três meses de idade.
Condição de Saúde: Apenas animais saudáveis devem receber a dose da vacina.
Para saber mais sobre os serviços de controle de zoonoses, castração e feiras de adoção no município, acesse o portal da Prefeitura Municipal de Guarapari.