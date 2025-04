Governo anuncia reajuste salarial e aumento no auxílio-alimentação para servidores estaduais

O Governo do Espírito Santo anunciou, ontem, quarta-feira (16), um reajuste linear de 4,5% nos salários dos servidores do Poder Executivo Estadual. A medida, que passará a valer a partir do pagamento de maio, vai beneficiar mais de 95 mil profissionais, incluindo servidores ativos (efetivos, comissionados e em designação temporária), aposentados e pensionistas.

Além do reajuste salarial, o valor do auxílio-alimentação também será ampliado. A partir de maio, o benefício passará de R$600 para R$800, contemplando cerca de 55 mil servidores que estão em atividade.

Em publicação nas redes sociais, o governador Renato Casagrande destacou a importância da medida. “Mais um passo importante que reforça nossa política de valorização profissional, reconhecendo o papel estratégico dos servidores na eficiência e na qualidade da entrega dos serviços públicos”, afirmou.

Os projetos de lei com as propostas de reajuste e aumento do auxílio serão encaminhados à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) para análise e votação.