Bárbara Hora reforça apoio à deputada Jack Rocha na disputa pela presidência estadual do PT

O processo de eleição direta do Partido dos Trabalhadores (PT) já está em curso em todo o país. No cenário nacional, nomes como José Guimarães, atual líder do governo na Câmara, Humberto Costa e Edinho Silva despontam como possíveis candidatos à presidência da sigla.

No Espírito Santo, a deputada federal Jack Rocha busca a reeleição à presidência estadual do partido e ganha, em Guarapari, o apoio de uma aliada de peso: Bárbara Hora. Candidata à prefeitura do município em 2020, Bárbara contou com o apoio do presidente Lula naquela eleição e agora reforça sua atuação junto ao grupo político liderado por Lula e Jack Rocha.

“Estou no PT desde 2003. Conheci a Jack em 2010 sei do seu potencial e competência, a Jack é uma pessoa de grande sensibilidade que constrói pontes e desconstrói preconceitos, sendo a primeira mulher negra deputada federal pelo Espírito Santo, quebrou paradigmas, mostrou sua capacidade política com a aprovação da lei de igualdade salarial entre homens e mulheres”, relembra Bárbara.

Ela afirma estar animada com os novos desafios e entusiasmada com a possibilidade de colaborar com a corrente interna Construindo um Novo Brasil, ligada ao presidente Lula. “Os companheiros de Guarapari e do Espírito Santo podem contar comigo”, declarou.

Sobre a disputa interna do PT em Guarapari, prevista para 2025, Bárbara reforça seu compromisso com a unidade partidária e o fortalecimento da legenda no município. “Estou empenhada em apoiar o nome de Adriano para a presidência do diretório, que vem construindo esse caminho desde o ano passado. Ele é, até o momento, o único que apresenta uma proposta concreta para oxigenar o partido, romper com o isolamento político e fortalecer o PT local, a partir da construção de uma base sólida e com boas perspectivas para o futuro.

Teremos uma chapa plural, comprometida com a democracia interna e preparada para conduzir o partido nos próximos anos”, afirmou.