O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, na tarde da última sexta-feira (22), a inauguração das obras de pavimentação da Rodovia ES-315, no trecho de 25,5 quilômetros que liga o Patrimônio Dilô Barbosa a BR-101, na altura do Bairro Litorâneo, no município de São Mateus. As obras de implantação e pavimentação foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O investimento total é de R$ 29,18 milhões.

Entre os serviços executados estão: a implantação de rodovia com pista simples, duas faixas de rolamento, acostamento, drenagem e terraplanagem. Também foi realizada a instalação de 22 pontos de ônibus ao longo do trecho, além da pavimentação com blocos de concreto nas comunidades de Nova Vista, Nova Vista II e São Jorge. O trecho recebeu ainda sinalização horizontal e vertical.

“Estamos inaugurando o terceiro trecho da Rodovia ES-315, que é uma via com bastante história. Ela se inicia no entroncamento da BR-101, vai até Dilô e segue até o município de Boa Esperança e de lá chega ao distrito de São José do Sobradinho. Quando assumi o governo em 2011, a obra de estrada de Boa Esperança a Sobradinho havia sido iniciada e dei sequência – o que é natural. Inauguramos aquele trecho ainda no meu primeiro governo. Depois contratamos esse trecho de Boa Esperança até São Mateus. Finalizamos a primeira parte e deixamos contratada a segunda, mas a obra não teve continuidade na administração posterior”, comentou o governador.

Casagrande prosseguiu: “Agora que retornei ao governo, retomei essa obra e hoje estamos inaugurando. Uma obra importante para todas essas comunidades. Lembro que vocês [comunidade], faziam manifestações na BR, pois não tinham mais esperança dela ficar pronta. Eu voltei e a esperança de vocês retornou junto. A infraestrutura ajuda a dar dinamismo econômico a toda uma região.”

Na avaliação do governador, essa obra da Rodovia ES- 315 será muito importante para a agricultura, assim como para aproximar as pessoas dos municípios da região. “Quando nós estamos no governo, é certeza de investimento em todas as comunidades do nosso Estado. Queremos um Estado próspero e com oportunidades para todos. Essa é a razão do nosso trabalho”, pontuou.

O prefeito de São Mateus, Daniel Santana, fez uma fala de agradecimento pela conclusão da obra e pelos demais investimentos realizados pelo Governo do Estado no município. “Os mateenses têm gratidão a quem trabalha para quem mais precisa, que é a periferia. Essa rodovia é fundamental para o agricultor que ficava atolado quando chovia. A periferia sofre, mas sempre está de pé”, discursou

“Estamos fazendo a entrega de mais uma grande obra para o norte do Espírito Santo. É o Governo que mais se importa com o produtor rural. A pavimentação desse trecho vai melhorar a vida dos motoristas e dos produtores rurais da região, que vão se deslocar com mais conforto e segurança”, ressaltou o diretor-presidente do DER, Luiz César Maretto.

Também estiveram presentes a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; os secretários de Estado, Júnior Abreu (Esportes e Lazer) e Maria Emanuela Pedroso (Economia e Planejamento); a senadora Rose de Freitas; os deputados federais Josias Da Vitória e Neucimar Fraga; além dos deputados estaduais Coronel Alexandre Quintino e Freitas.