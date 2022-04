Após dois anos, neste sábado (23) a Romaria das Pessoas com Deficiência retornou para as ruas de Vila Velha, na programação presencial da Festa de Nossa Senhora da Penha. Foi um momento de celebração ao amor, fé e devoção à padroeira que intercede pelas necessidades físicas e espirituais dos fiéis.

Em meio à roda de congo e muitas faixas com palavras de respeito, de acordo com a organização da Festa da Penha, cerca de 2,5 mil pessoas se concentraram na Praça Duque de Caxias, no Centro da cidade.

Chegando ao Sítio Histórico da Prainha, os romeiros assistiram a uma missa em frente à Igreja do Rosário, dedicada às pessoas com deficiência.

“O intuito dessa manifestação de fé e amor é dar visibilidade às demandas das pessoas com deficiência. Ainda há muito o que se fazer, mas temos políticas públicas de inclusão para avançar no combate ao preconceito e à discriminação em relação a esses cidadãos”, afirma a secretária de Assistência Social, Letícia Goldner.

De acordo com o advogado Edmauro Trindade, é “uma maravilha ver o povo unido no amor de Maria, no amor para com Jesus ensinado por Maria. Nos lembra dos desafios que devemos superar para conquistarmos o respeito por nossos entes queridos, melhorando a qualidade de vida de todos.

“Foi emocionante. É o verdadeiro amor sem excluir. A organização da romaria nos deu segurança para percorrer um caminho de fé, ainda mais tanto tempo sem participar deste evento”, exclamou Cristina de Oliveira, avó do pequeno Antônio.

A Prefeitura de Vila Velha, além do apoio institucional a toda programação da Festa da Penha 2022, disponibilizou efetivo da Guarda Municipal para apoio no trânsito e segurança na mobilidade da Romaria das Pessoas com Deficiência.