O Governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), abriu, nesta terça-feira (05), as inscrições para o Concurso de Soldado Combatente Bombeiro Militar. O Edital do Concurso Público 001/2022 foi anunciado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, e publicado nessa segunda-feira (04). O documento está disponível no site: https://cb.es.gov.br/concursos.

O prazo para se inscrever começa às 14h desta terça-feira e vai até as 23h59 do dia 09 de maio de 2022, somente via internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br. O concurso público é destinado ao provimento de 120 vagas na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar no Quadro de Praças Combatentes Bombeiros Militares (QPCBM) e exige Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir na categoria “B”.

Também é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado, ter no mínimo, 18 anos de idade na data da matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 anos de idade, no primeiro dia de inscrição, além de altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres. O salário bruto, após a formação, é de R$ 3.735,79 mais R$ 300,00 de auxílio-alimentação.

A 1ª Etapa está prevista para ocorrer no dia 03 de julho de 2022. Será classificatória e eliminatória, com os mil primeiros candidatos sendo aprovados para a próxima fase.

Durante o anúncio do concurso, o governador Renato Casagrande destacou o trabalho de reestruturação da Corporação e de outras forças de segurança pública no Espírito Santo. “São 120 vagas neste concurso e já contratamos 181 soldados bombeiros militar, totalizando mais de 300 vagas. Estamos capilarizando a presença do Corpo de Bombeiros em diversos municípios do Estado, fazendo investimentos nessa Corporação tão fundamental na defesa dos capixabas. Esse é um trabalho que faz parte do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que leva mais segurança à população capixaba”, pontuou.

Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Alexandre Cerqueira, o concurso para soldados é extremamente importante, no sentido de que faz parte de um projeto do Governo do Estado de recomposição do efetivo das forças de segurança. “Tivemos um primeiro concurso no início da gestão e este é o segundo concurso, que vai trazer bombeiros militares, que vão atuar nos diversos trabalhos e serviços da Corporação. É um avanço na recomposição do efetivo dessa instituição que é tão importante para a sociedade”, afirmou.

O presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Externo, tenente-coronel Benício Ferrari, orientou que os candidatos observem as mudanças com relação ao Edital do concurso anterior. “O Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso sofreu alterações para se adequar ao TAF institucional, aplicado duas vezes ao ano para os militares em atividade. As provas do teste físico do concurso, que foram extraídas do TAF institucional, são corrida de 2.400m, apoio de frente, abdominal remador e barra fixa, além da natação aplicada, que não faz parte do TAF institucional. Os candidatos podem acompanhar orientações da nossa Comissão por meio dos canais oficiais da Corporação, que são o site e o Instagram”, informou.