Após divulgação dos vídeos na manhã de ontem (5), onde moradores da região rural de Guarapari entraram em contato com o portal 27 para denunciar máquinas que seriam da prefeitura de Guarapari, que estavam entrando dentro de propriedades da região de Buenos Aires para abrir estradas entre Cachoeirinha e Buenos Aires.

De acordo com vídeos e relatos dos moradores com esses serviços, canos de água e postes ficaram destruídos. “Estamos sem água e energia”, disse um morador que enviou vídeos para nossa equipe. De acordo com os moradores as máquinas estão abrindo essa estrada sem autorização e sem notificar a comunidade. “Lamentável o jeito que a prefeitura está fazendo as obras no meio rural”, disse o morador.

Resposta. Procurada por nossa equipe, a prefeitura afirmou que o serviço está dentro da legislação. Confira a nota completa. “A Prefeitura de Guarapari,através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) , informa que no que tange às questões ambientais, está tudo autorizado pelos órgãos competentes. Com relação a abertura da estrada, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Semop), informa que o município tem conhecimento e esclarece que, será uma estrada que fará a ligação entre Cachoeirinha e Buenos Aires, para dar mais mobilidade entre as duas comunidades. Sobre as reclamações apontadas, a Semop vai apurar com os moradores o que de fato ocorreu para tomar as providências cabíveis.”

Reveja os vídeos enviados a nossa equipe.