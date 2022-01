A testagem em massa contra a Covid-19 é fundamental para o controle e o combate à doença. Desta forma, o Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), prolongou a realização dos exames em pontos estratégicos do Estado até o próximo dia 31 de março deste ano. A ação visa a facilitar o acesso à população, detectar precocemente o vírus e intervir antes do agravamento do quadro clínico do paciente.

Atualmente, são disponibilizados testes do tipo RT-PCR em dez locais do Estado, onde os resultados são liberados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) no prazo de 24/48 horas, a partir do momento em que as amostras são entregues no local, podendo ser conferidas na plataforma de agendamento on-line, www.saude.es.gov.br/agendamento.

Outro tipo de teste ofertado em solo capixaba é o antígeno, que pode ser realizado em três terminais da Grande Vitória: Jardim América, em Cariacica; Laranjeiras, na Serra; e Itaparica, em Vila Velha. O horário de coleta é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 20h, e o resultado é informado ao cidadão em até 15 minutos após a coleta.

O subsecretário interino de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, destacou a importância da testagem em concomitância com outras medidas, como vacinação e uso adequado de máscara para o enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

“A testagem é uma ferramenta muito importante e deve ser realizada por todas as pessoas que apresentam sintomas gripais, sendo fundamental para descartar um possível contágio pela Covid-19, além de possibilitar a investigação de possíveis infecções pela Influenza. Ressalto que todas as medidas de prevenção aos vírus são fundamentais e que todas as pessoas devem procurar um ponto de vacinação mais próximo e serem imunizadas contra as duas doenças. O Governo do Estado está investindo para que todos tenham acesso aos serviços”, ressaltou Cardoso.

No final do ano de 2021, a Sesa adquiriu mais de 545 mil testes de antígenos que estão sendo distribuídos aos municípios capixabas. Além disso, outros 1,5 milhão do mesmo exame foram solicitados ao Ministério da Saúde com previsão de chegada ao Espírito Santo nos próximos dias.

Os testes podem ser realizados por livre demanda ou por meio de agendamento on-line, no link: www.saude.es.gov.br/agendamento, de acordo com a cada local. Os exames também são disponibilizados nas Unidades de Básicas de Saúde (UBS) e locais pré-determinados pelos municípios.

Serviço:

Confira os locais de testagem em massa com RT-PCR:

– Aeroporto de Vitória

Horário: 24 horas, por agendamento ou por livre demanda para os passageiros que desembarcam;

– Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Vitória

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 16h, por agendamento ou livre demanda aos estudantes e servidores do local.

– Centro de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa/ES), em Cariacica

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 16h, por agendamento e livre demanda

– Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória,

Dias: Todos os dias da semana

Horário: 13h às 18h, por agendamento

– Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 11h30; 12h30 às 15h30, por agendamento

– Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 11h e de 13h às 16h, por agendamento.

– Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Serra

Dias: segunda-feira a domingo

Horário: 7h30 às 11h30; 13h30 às 18h, por agendamento

– Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 12h às 18h, por agendamento

– Rodoviária de Vitória

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 16h, por agendamento ou por livre demanda para os passageiros que embarcam e desembarcam no local.

– Rodoviária de Colatina

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: segunda a quinta, das 8h às 16h. Sexta-feira, das 8h às 12h. Os testes estão disponíveis por livre demanda ou agendamento on-line.