A família do empresário Thiago Nossa, assassinado no último dia 11 de novembro, colocou um outdoor em Guarapari, como forma de protesto com relação as decisões da justiça sobre o caso. O homem acusado pela polícia de ser o mandante do crime, Valdecir Nunes Alves, ficou apenas 14 dias preso.

Ele foi solto no dia 28 de dezembro, por decisão da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que lhe concedeu um habeas corpus. Valdecir foi preso no último dia 14 de dezembro, depois de um longo trabalho de investigação da Polícia Civil de Guarapari, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em ação com a Delegacia Regional do município, onde também foram presas outras 5 pessoas que estariam envolvidas na morte de Thiago.

Segundo as investigações da polícia, Valdecir que também é empresário da construção civil, teria mandado matar Thiago por desavenças sobre pagamentos ligados a obras realizadas junto a prefeitura de Guarapari. Thiago foi morto com tiros e uma facada dentro do seu escritório, quando dois homens invadiram o local em um suposto assalto.