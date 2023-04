A Festa da Penha começa no próximo domingo (9) e entre as novidades da 453ª edição do evento está prevista uma visita da imagem de Nossa Senhora da Penha à Cidade Saúde. Será no dia 14 de abril (sexta-feira), quando a comitiva irá percorrer várias ruas de Guarapari.

“Vamos fazer a acolhida de Nossa Senhora para abençoar nossa cidade e seus moradores. Já estamos divulgando entre os devotos para recebe-la com muito amor. A imagem chega no Trevo de Setiba e percorre várias paróquias, em carreata. A ideia é que tenhamos duas paradas: no Pronto Atendimento, para rogar pelas bênçãos dos doentes e depois na Matriz do Centro, onde será celebrada uma grande missa em honra à nossa Mãe das Alegrias”, diz o padre Padre Diego Carvalho dos Santos, da Cidade Saúde.

“Nossa Senhora da Penha é a padroeira de todos os capixabas e por isso é tão importante que a Festa em sua homenagem se amplie para outros municípios além do seu berço histórico, que é Vila Velha. Temos a participação das diversas dioceses, representantes de todo o Estado, durante o evento; recebemos visitantes de vários municípios e até de fora do Espírito Santo, mas esse movimento de visita da Mãe das Alegrias às cidades é muito especial”, diz padre Renato Criste, membro da Comissão Organizadora da Festa da Penha.

A programação completa inclui a acolhida da imagem pelos párocos e fieis do município a partir das 9 horas no Trevo de Setiba, depois a imagem passa pelas paróquias São Tiago Maior (Setiba), Nossa Senhora de Lourdes (Santa Mônica), Sagrada Família (Guarapari), São Pedro (Muquiçaba), Bem Aventurado Padre Eustáquio (Olaria) e Nossa Senhora da Conceição (Centro).

Também está previsto um momento de oração e meditação no Pronto Atendimento de Guarapari, no bairro Ipiranga, às 11 horas. A visita se encerra com uma Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Matriz do Centro de Guarapari, às 12 horas.

A Festa da Penha acontece entre os próximos dias 9 e 17 de abril, é realizada pela Comissão Organizadora da Festa da Penha – formada pela Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha -, é correalizada pela Prefeitura de Vila Velha e tem apoio de patrocinadores, parceiros e voluntários.