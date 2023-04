Um fato curioso no mundo policial. Um rapaz compareceu ao plantão da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, relatando que queria deixar a vida do tráfico de drogas e queria entregar o entorpecente que estava na sua casa.

O caso aconteceu da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim nesse sábado (1º), onde um jovem de 19 anos, no bairro Valdir Furtado Amorim, antigo BNH, revelou para a polícia as drogas que tinha em casa. Na residência dele, localizada no bairro União, foram apreendidos 03 quilos de maconha.

Drogas. Após ir à delegacia se entregar, os policiais civis seguiram para o local, a fim de verificar a veracidade da informação. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a droga no local onde o jovem havia informado. Após a confirmação do fato, ele recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico.

Traficantes de Vitória. O jovem detido alegou que ele e o comparsa estão sendo ameaçados de morte por traficantes de Vitória, que estariam querendo tomar o controle do tráfico de drogas no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.