Guarapari se prepara para o Vida Jesus com shows de Sarah Beatriz e Fernandinho neste sábado (24)

A contagem regressiva chegou aos dias finais para a realização do Vida Jesus, evento promovido pela Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Marcado para este sábado (24 de outubro de 2026), o encontro musical e religioso será realizado na Praça da Paz, localizada na Praia do Morro, a partir das 18h, oferecendo acesso gratuito para moradores e visitantes.

A programação da noite contará com apresentações de grandes nomes do cenário da música gospel nacional, como Sarah Beatriz — reconhecida por sucessos como “Todavia Me Alegrarei” e “O Medo Não Vai Me Parar” — e Fernandinho, autor de clássicos cristãos como “Faz Chover”, “Uma Nova História” e “Galileu”. O evento também terá a participação de Jonata Cabral e um momento especial de palavra e oração conduzido pelo pastor Raphael Abdalla.

O objetivo da iniciativa é proporcionar um espaço de congraçamento para as famílias, fortalecendo os locais públicos do município como pontos de encontro, convivência e manifestação cultural e espiritual.

Declarações da Gestão Municipal

Para o prefeito Rodrigo Borges, o evento representa uma oportunidade ímpar de integração e acolhimento para a população:

“Queremos proporcionar uma noite de fé, música e esperança, reunindo famílias e visitantes em um ambiente de união e acolhimento. Guarapari é uma cidade que valoriza as pessoas e promove momentos que fortalecem os laços da nossa comunidade”, destacou.

O secretário municipal de Cultura, Peterson de Castro, ressaltou o empenho da pasta em diversificar as opções culturais do município:

“Estamos preparando uma noite especial, com artistas de destaque nacional e uma programação que valoriza a música gospel. É mais uma oportunidade de promover cultura, encontro e celebração em Guarapari”, afirmou.

Programação Oficial e Serviço

18h00 – Abertura com Jonata Cabral

20h00 – Momento de Palavra e Oração com o pastor Raphael Abdalla

20h30 – Apresentação de Sarah Beatriz

22h00 – Show encerramento com Fernandinho

Serviço: