Mercado de Peixes de Guarapari terá atendimento suspenso para adequações sanitárias

O Mercado de Peixes de Guarapari terá o atendimento ao público suspenso a partir das 12h da próxima segunda-feira (26), até quinta-feira (29 de outubro). A interrupção temporária será necessária para a realização de adequações na câmara fria utilizada para armazenar os resíduos produzidos diariamente no local.

De acordo com a Prefeitura de Guarapari, as intervenções atendem a solicitações da Vigilância Sanitária e às exigências previstas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público.

Durante o período, nos dias 27, 28 e 29 de outubro, o mercado funcionará exclusivamente para a reposição de gelo, das 7h às 9h30. Não haverá comercialização de pescados nesses dias.

A câmara fria é utilizada para o acondicionamento dos resíduos gerados pelas atividades do mercado. As adequações têm como objetivo garantir o armazenamento correto desses materiais, preservar as condições de higiene do ambiente e evitar o acúmulo ou o descarte inadequado dos resíduos.

O secretário municipal de Pesca e Aquicultura, Antonio Carlos Cavalcanti de Souza, destacou que a suspensão temporária é necessária para que os serviços sejam executados de forma adequada e em conformidade com as exigências sanitárias.

Segundo o secretário, a intervenção é importante para assegurar as condições de higiene do espaço e permitir que o mercado continue funcionando adequadamente. Ele também pediu a compreensão dos comerciantes e da população durante a realização dos trabalhos.

A previsão da administração municipal é que o atendimento ao público seja normalizado na sexta-feira (30 de outubro), após a conclusão das adequações.