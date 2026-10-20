Chefe do CV com dois mandados de prisão é interceptado em carro na BR-101 pela PRF e PMES

Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) resultou na prisão do apontado líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Sul da Bahia. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (19), no trecho da rodovia BR-101 situado no município de Mimoso do Sul (ES), no Sul do estado capixaba.

O homem detido possuía dois mandados de prisão em aberto e responde por uma extensa ficha de atos ilícitos, incluindo diversos homicídios, envolvimento com organização criminosa, sequestro, tortura, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Confronto Armado e Disparos contra a Viatura

A abordagem teve início quando a equipe da PRF deu ordem de parada ao condutor do automóvel em que os suspeitos viajavam. Os ocupantes do veículo desobedeceram à ordem, tentaram empreender fuga e iniciaram uma troca de tiros com as equipes policiais.

Durante o tiroteio, os disparos efetuados pelos criminosos atingiram a estrutura da viatura da PRF. Nenhum policial ficou ferido, graças ao sistema de blindagem do veículo oficial. Na conclusão da intervenção, além do chefe do grupo criminoso, um segundo homem foi preso e um adolescente acabou apreendido pelas forças de segurança.

Apreensão de Material Bélico e Encaminhamento

Na vistoria do veículo e do material transportado pelo grupo, os policiais apreenderam os seguintes itens:

1 pistola calibre 9 mm;

5 carregadores;

Aproximadamente 150 munições de calibres 5,56 mm e 9 mm;

2 granadas;

1 colete balístico tático;

1 farda tática;

2 toucas do tipo ninja.

Todos os três envolvidos na ocorrência, juntamente com o armamento e as munições confiscados, foram conduzidos e entregues à sede da polícia judiciária para o cumprimento dos procedimentos legais cabíveis.