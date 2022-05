Agentes da Guarda Civil Municipal de Anchieta estão participando do curso de aperfeiçoamento de desmontagem e montagem de armamento. O objetivo é atualizar os conhecimentos dos agentes, assim como instruir sobre armazenamento e cuidado com os equipamentos. Cerca de 67 agentes irão participar da formação até quinta, 12.

O curso vem sendo ministrado por oficiais do 38° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, em Vila Velha, onde acontecem as aulas práticas e teóricas.

Segundo informações da corporação, foram realizadas instruções com armamento longo e pistola 9 mm. Serão abordados conhecimentos como apresentação do armamento, montagem e desmontagem, manutenção, regras de segurança, sistema de funcionamento, munições e tiro.

Conforme o gerente da Guarda Municipal, Wander Nogueira, os agentes que estão sendo capacitados passarão por um grande nível de evolução que será refletido nos trabalhos diários, na segurança da população.