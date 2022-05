Com o objetivo de minimizar os impactos provocados pelas marés na orla de Piúma, no litoral sul capixaba, o Governo do Estado vai realizar a primeira etapa das obras de urbanização e revitalização da orla da Praia Central no trecho compreendido entre as ruas Alípio Paulo e Alberto Layber. Em solenidade na manhã desta segunda-feira (09), o governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou a publicação do edital de licitação.

As obras serão executadas pela Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Nesta primeira fase, será construído um novo calçadão e ciclovia com 1.200 metros de extensão. As intervenções incluem também bicicletário, nova pavimentação da Avenida, construção de quatro novos quiosques e oito banheiros, nova iluminação, sinalização horizontal e vertical, canteiros, nova arborização e a construção de nova calçada no lado das edificações.

“Já publicamos o edital para que possamos fazer a orla da Praia Central de Piúma. Será revitalizado mais de um quilômetro de orla com calçadão, além da nova pavimentação da avenida principal. É mais um investimento estruturante para o município de Piúma, para o turismo local e do Espírito Santo. Melhorando a vida de quem mora na cidade e também de quem ama passar o verão e o Carnaval em Piúma”, comentou o governador Casagrande.

Ao todo, serão investidos R$ 19,1 milhões nesta primeira fase das obras, beneficiando mais de 20 mil pessoas. “Essa é uma ótima notícia para Piúma. Na área em que serão realizadas as intervenções teremos o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, além de pontos turísticos que geram receitas para a cidade. Não vemos a hora de termos a orla do município recuperada”, afirmou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Octavio Guimarães.

As licitações para as obras serão na modalidade de concorrência e as empresas interessadas poderão entregar suas propostas até o dia 08 de junho de 2022, às 13h50. A abertura dos envelopes de habilitação será realizada às 14 horas do mesmo dia. O edital completo estará disponível no site www.sedurb.es.gov.br, no menu Licitações e também no Portal de Compras Governamentais (www.compras.es.gov.br).