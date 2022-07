O olhar atento e treinado dos guardas municipais de Vila Velha foram importantes na recuperação de dois veículos, que estavam com restrição de furto e roubo, nesta segunda-feira (11). Um motor não condizente com o modelo da moto e placa com indício de adulteração foram os motivos para abordagens, que se revelaram efetivas na recuperação dos bens.

No primeiro caso, por volta das 10h30, no bairro Novo México, uma moto Honda CG 125 passou pela guarnição, que identificou um motor de 150 cilindradas instalado no veículo. A guarnição fez acompanhamento e deu voz de parada. Ao conferir, o motor era de uma motocicleta com restrição de furto e roubo. Com o condutor havia um celular e uma carteira de uma mulher, possível vítima de assalto. Os guardas fizeram contato e o esposo da vítima, que passava próximo, foi até o local e identificou o material e o suspeito como autor do roubo.

No segundo caso, uma pick up Volkswagen Saveiro, vermelha, levantou a suspeita nos agentes no momento em que faziam rondas no bairro Glória. O condutor foi abordado e, ao levantar informações sobre a placa do veículo, foi possível identificar que se tratava de um emplacamento clonado, pertencente a outro carro, semelhante ao roubado.

Ambos os suspeitos foram conduzidos à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e os veículos removidos para o pátio credenciado junto ao Detran. Os documentos e o smartphone foram devolvidos à vítima do assalto.