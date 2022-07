A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) informou que os dois casos que estavam em análise no início desta semana deram diagnóstico positivo para a Monkeypox (varíola do macaco).

De acordo com a Secretaria, os resultados de confirmação foram encaminhados nesta quinta-feira (14) à Sesa. Ainda de acordo com a secretaria, os pacientes, homens com faixa etária entre 30 a 49 anos, residentes da Grande Vitória, possuem histórico de viagem recente ao Estado de São Paulo.

A Sesa/ES informa ainda que o período de isolamento desses dois pacientes já encerrou e ambos estão curados, não trazendo riscos à população.