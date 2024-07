A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá, com o apoio da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), prendeu, nesta terça-feira (02), um homem de 54 anos, suspeito de abusar da sobrinha de seis anos. A prisão ocorreu no município de Cariacica.

A titular da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá, delegada Fernanda Prado, informou que os pais da criança procuraram a Polícia no dia 25 de maio, registraram a ocorrência e prestaram declarações. “A vítima tem 6 anos de idade e o autor do delito é o tio da criança. O abuso ocorreu uma única vez e, após esse fato, outras vítimas compareceram à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Vitória, e registraram semelhantes abusos praticados pelo autor, na época em que eram crianças”, disse.

De acordo com a delegada Fernanda Prado, essas outras vítimas também tinham relação de parentesco com o detido. “Com base na gravidade dos fatos, no histórico criminal do autor e diante da informação de que ele se evadiu após o ocorrido, representamos pela prisão preventiva do suspeito, que foi acolhida pelo Poder Judiciário. Solicitamos apoio à Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), que realizou a prisão nesta terça-feira (02), em Cariacica”, completou.

O suspeito foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Posteriormente, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde vai permanecer à disposição da Justiça.

Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o fato foi registrado não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).