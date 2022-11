Uma verdadeira tragédia nesta sexta-feira (25) no Espírito Santo. De acordo com as informações até o momento, duas escolas sofreram ataques de um homem armado, que estaria usando roupas camufladas, invadiu as escolas e efetuou vários disparos em professores e alunos.

Após os disparos ele fugiu. Ainda há suspeitas que pode ter sido mais de um atirador. As escolas estão localizadas em Coqueiral de Aracruz. Uma delas é a Escola Hermelina Giacomini Farina. Outra unidade de ensino é a Primo Bitti. O crime aconteceu por volta das 10 horas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Vídeos que circulas pelas redes sociais, mostram o momento em que ambulâncias do Samu chegam para atendimento dos feridos.

Esses feridos estão sendo encaminhados para hospitais de Vitória. O helicóptero de Notaer foi acionado para ajudar no atendimento. Mais informações a qualquer momento.