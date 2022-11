O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta sexta-feira (25), a concessão de Bônus Fundeb no valor R$ 7,2 mil aos profissionais da Rede Estadual de Ensino e de abono salarial de R$ 1,5 mil aos demais servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Os Projetos de Lei com as propostas já foram encaminhados para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado.

A iniciativa prevê que 19.129 profissionais da Educação sejam contemplados com o Bônus Fundeb e 71.253 servidores das demais áreas com o abono salarial, entre ativos, estatutários, celetistas, contratados por designação temporária, aposentados e pensionistas.

De acordo com Casagrande, a ação é uma forma de valorizar o empenho e dedicação dos servidores. “Isso só é possível graças à boa gestão fiscal”, completou. O pagamento dos benefícios está previsto para dezembro deste ano, juntamente com o salário dos servidores