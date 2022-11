A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, prendeu, na tarde dessa quinta-feira (03), um homem de 37 anos, no Centro do município de São Gabriel da Palha. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos, que era abusada desde os 8 anos de idade.

O delegado Rafael Caliman, titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, informou que os abusos foram denunciados à Polícia Civil pelo Conselho Tutelar no mês de outubro.

“O suspeito é companheiro da tia da menina e valia-se de pressão psicológica para impedir que a criança revelasse os fatos aos familiares. Porém, na semana passada, os fatos vieram à tona. Os abusos geralmente ocorriam enquanto os pais da criança estavam trabalhando. O suspeito chegou a alterar seu horário de almoço para facilitar a ação”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado Rafael Caliman, a criança foi submetida ao exame de corpo de delito no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, que comprovou os abusos.

Diante dos indícios da prática criminosa, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito, que foi deferida. “Em depoimento, o suspeito confessou a prática dos atos libidinosos”, contou Caliman.

O suspeito vai responder por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (CDPSDN), à disposição da Justiça.