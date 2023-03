A partir desta segunda-feira (13), a marcação de consultas ambulatoriais no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, será realizada somente por telefone, exceto para a área de cardiologia. O novo número é o (27) 3191-2770 e funcionará com cinco telefonistas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

A central telefônica da unidade foi criada com o objetivo de diminuir o tempo de espera para a marcação de consultas e para evitar que os pais precisem se deslocar de outras cidades para conseguir o agendamento. “Cada uma dessas linhas poderá receber até cinco ligações ao mesmo tempo. Com isso, esperamos atender com mais agilidade”, explicou o diretor-geral do Himaba, Fabio Dielh.

Além do agendamento de forma remota, nos próximos dias o hospital anunciará 600 vagas de atendimento para a especialidade de neuropediatria na modalidade teleconsulta, trazendo melhorias na qualidade do atendimento à população, como destaca o diretor-técnico do Himaba, Emilio Mameri. “Nós teremos salas preparadas, com toda a tecnologia necessária e colaboradores orientando os responsáveis para a consulta de forma remota”.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, ambas as iniciativas, como modelo de agendamento e ampliação de consultas em neuropediatria, poderão impactar positivamente à população. “A tendência com esse aumento de volume é que nós não tenhamos mais dificuldades na obtenção da consulta em neuropediatria, uma especialidade extremamente difícil no cenário nacional. E mostra também a mobilização do Estado para ampliação das consultas e na adequação ao modelo em que as pessoas não precisem aguardar na fila”.