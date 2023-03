O presidente da Cesan, Munir Abud, tem um projeto para universalizar o abastecimento de água e tratamento de esgoto na Grande Vitória até 2026 e em todas as cidades que atende no Espírito Santo até 2030. De acordo com o projeto, esse plano de investimentos tem o valor de R$ 9 bilhões.

Ampliar sua atuação. Segundo Abud, a parceria com a iniciativa privada é fundamental para o sucesso desses investimentos, pois a companhia tem a capacidade de investir apenas R$ 4 bilhões desse montante com recursos próprios. Olhando para a expansão, o presidente da estatal ainda disse que a Cesan pretende se associar a empresas para vencer as licitações e ampliar sua atuação em todo o estado.

A Cesan vai buscar Parcerias Públicos Privadas (PPPs) onde possui contrato de concessão. Em três cidades essa PPP já existe. Cariacica, Serra e Vila Velha. A ideia é fazer o mesmo com outras 43 cidades onde a empresa atua. A primeira delas é na capital Vitória.

Outros R$ 4 bilhões. Para ampliar a entrega de agua e tratamento de esgoto nas 43 cidades atendidas e atingir os 99% de agua e 90% de esgoto tratados exigidos pelo marco de saneamento é preciso ir além. “Os vencedores dos leilões complementarão o investimento necessário para a universalização e aportarão outros R$ 4 bilhões ao longo dos 30 anos de contrato para manutenção e crescimento vegetativo”, disse Abud.

Ainda segundo ele. “Vamos separar essas 43 cidades em Blocos. Creio que serão cinco ou seis, sendo que Vitória será um desses blocos. Todos os leilões serão feitos no mesmo dia e a ideia é que tenhamos empresas diferentes nas operações. Estabeleceremos a tarifa, quem oferecer o maior desconto vence”, explicou Munir.

A fundação Getúlio Vargas foi contratada para fazer modelagem. A decisão tomada pela diretoria executiva da Cesan ainda precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração da estatal.