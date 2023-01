O ano de 2022 chegou ao fim com resultados positivos do Hospital Estadual de Urgência e Emergência ‘São Lucas’, em Vitória. No ano passado, a unidade alcançou importantes números em procedimentos e atendimentos, além do reconhecimento nacional, com prêmios que confirmam a sua excelência.

No mês de novembro, o hospital bateu o recorde de cirurgias realizadas, com 905 procedimentos, com uma média de mais de 30 cirurgias/dia. No mês de agosto, o recorde foi de atendimento ambulatorial, com 2.205 atendimentos. Já no mês de março, o recorde ficou por conta do atendimento de urgência, com 5.065 atendimentos.

Ao longo do ano, o Hospital São Lucas foi contemplado com dois prêmios de expressão nacional, o ‘UTI Eficiente do sistema Epimed’ e o prêmio ‘Black Diamond’, da 3M, que atestam a eficiência e qualidade da unidade no serviço hospitalar à população capixaba.

O ano também foi marcado também pela comemoração de dois anos da gestão Aebes no hospital, com um culto de ação de graças relembrando momentos marcantes desse período e sonhando com novos projetos para o futuro.

“Em dois anos ganhamos prêmios, batemos recordes, aprimoramos nossos conhecimentos, participamos de projetos de expressão nacional, ganhamos destaque na mídia como um hospital de excelência e mudamos a imagem que a população capixaba tinha do hospital. Foi um ano desafiador, mas de muitas conquistas. Estamos gratos a Deus, a equipe e animados para continuar dando o melhor aos capixabas em 2023”, emocionou-se a diretora geral, Cynthia Milanez.

Importantes dados

Em 2022, o volume no atendimento de Urgência e Emergência aumentou 16% quando comparado ao ano anterior, totalizando o expressivo número de 56 mil pacientes atendidos.

Com a implementação e consolidação de novos processos, o hospital São Lucas realizou 10 mil cirurgias, mais de 20 mil atendimentos ambulatoriais e mais de 140 mil exames de imagem – radiografia, tomografia, ultrassonografia, ecodopler e ecocardiograma.

Após a constituição do Conselho de Residência Médica (Coreme) e a abertura da instituição para Escolas Técnicas e Faculdades, em parceria com o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), 1.691 alunos dos cursos de Medicina, Odontologia, Serviço Social, Psicologia, Farmácia, Terapia Ocupacional, Enfermagem, Nutrição e Técnico de Enfermagem passaram pela instituição em 2022.

E com a participação dos acadêmicos foi possível ampliar diversas campanhas de conscientização sobre os mais variados temas, contribuindo para a melhor assistência aos pacientes e acompanhantes, bem como para a formação dos profissionais responsáveis pelo futuro da saúde capixaba.