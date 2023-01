Durante patrulhamento realizado no bairro Enseada de Jacaraípe, na Serra, nessa segunda-feira (02), policiais militares da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) apreenderam 1.120 pinos de cocaína, 75 buchas de maconha, além de munições e um revólver de calibre 38.

Disparos. O fato ocorreu no final da tarde dessa segunda-feira (02), quando a guarnição realizava rondas preventivas pela região e se deparou com um grupo de indivíduos em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, eles efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares.

Prontamente, com o objetivo de resguardar a integridade física da equipe, os militares revidaram a agressão e os suspeitos empreenderam fuga. Buscas foram realizadas por toda a região, mas os indivíduos não foram mais localizados. No entanto, no ponto inicial da fuga, os militares recolheram todos os materiais ilícitos que foram apreendidos e entregues à Delegacia Regional do município.

Não houve registro de feridos pelos disparos na ocorrência.