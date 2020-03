Mesmo com todas as determinações dos governos em nível federal estadual e municipal, a equipe do Portal 27 flagrou na noite de ontem (18), no bairro Muquiçaba, duas igrejas de denominação protestante, realizando cultos normalmente.

Quem presenciou o fato, foi o editor e jornalista Wilcler Carvalho. “Eu fui ao supermercado e ao chegar já estava ouvindo o culto de longe. Fiz minhas compras e ao sair continuei ouvindo o culto. Fiz questão de passar perto da igreja. Foi quando me surpreendi. A igreja é grande, mas não estava muito cheia. Mesmo assim, a quantidade de pessoas era preocupante”, disse.

Ainda de acordo com ele, a situação ficou pior ao passar em outra igreja. “O pior foi que no caminho de volta para casa, passei peto de outra igreja, que era bem menor, mas estava completamente lotada. Inclusive com idosos e crianças. Infelizmente, parece que algumas pessoas não tem noção da gravidade da situação e colocam a todos em risco”, afirmou.

MP quer proibir proíba missas e cultos. Promotores do Ministério Público Estadual se reuniram hoje (19) com o governador Renato Casagrande e pediram que governo proíba missas e cultos no ES. Essas e outras medidas são para ajudar no controle da doença, alega o MP.

O governador está analisando essas e outras ações e pode anunciar qualquer momento mais determinações para contar o coronavírus.