A Câmara Municipal de Guarapari suspendeu as sessões por tempo indeterminado para prevenir a propagação do coronavírus no município. A medida foi anunciada durante a sessão desta quinta-feira (19), que foi realizada sem a presença do público para evitar aglomerações.

O presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PRB), ressaltou que outras medidas preventivas já foram tomadas pela Casa de Leis e explicou a nova decisão. “Esta pandemia está tirando a vida de muitas pessoas e nós não queremos ver nenhum cidadão da nossa cidade contaminado. Então seguindo as orientações dos profissionais de saúde e do Governo Federal e Estadual, realizamos a sessão de hoje sem o público e decidimos suspender as próximas sessões até que tudo se resolva. O funcionamento do anexo também será paralisado na segunda-feira”, afirmou o parlamentar.

Durante a sessão, os vereadores aprovaram sete indicações, dois requerimentos, cinco moções e um voto de pesar. Os parlamentares também enviaram quatro Projetos de Lei para análise das Comissões e derrubaram 10 vetos do Executivo.