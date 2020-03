Foi registrado no início da manhã de hoje (30), a falta de doses em alguns locais de vacinação designados pela prefeitura de Guarapari. Em Meaípe, a informação é de que às 9h, os portões da Escola Maria José Loureiro Vicente já estavam sendo fechados.

O aposentado Manoel da Silva Ferreira, conhecido como Português, de 85 anos, foi um dos moradores de Meaípe que ficou sem a vacina. “Antes 9h da manhã, quando eu cheguei lá, disseram que as doses já tinham acabado. E essa é a segunda vez que eu vou. Na semana passada eu fui, mas não me vacinaram. Me informaram que não estava na minha vez ainda, porque estava sendo organizado através de letra. E hoje, que estava liberado, já não tinha mais doses”, disse o aposentado.

Em Santa Mônica, na Escola José Antônio Miranda, quem chegou às 10h, também encontrou os portões se fechando. As irmãs Vera Lucia da Motta Ferraz, 72, e Alzira Ferraz de Castro de 74, ficaram sem a vacina.

“Quando chegamos, os enfermeiros estavam fechando os portões. Já tinha acabado mais cedo. Essa é a segunda vez que vamos a escola para vacinação. Fomos no primeiro dia, e quando chegamos lá, já tinha acabado também”, disse dona Vera.

A primeira fase da Campanha de Vacinação Contra Influenza começou na segunda-feira (23) e foi suspensa no dia seguinte, pois segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não estava acontecendo o repasse da vacina por parte do Ministério da Saúde

Segundo a prefeitura, o município recebeu até semana passada, 8.170 doses e todas foram aplicadas. 5.500 na segunda-feira, e 2.670 na terça-feira. O município informou que ia aguardar a terceira remessa de vacinas para voltar aos atendimentos.

A terceira remessa chegou, e a prefeitura anunciou na sexta-feira, que hoje a campanha voltaria ao normal. No entanto, diferente da separação por letras, o município estaria atendendo por ordem de chegada. O Portal 27 aguarda novas informações por parte da prefeitura, para saber se a Campanha vai continuar normalmente ou não.