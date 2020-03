A Polícia Militar realizou em Guarapari, no último final de semana, três apreensões de drogas, localização de quatro veículos com restrição, apreensão de armas e uma prisão em flagrante de homem com mandado de prisão em aberto. De acordo com a nota emitida pelo 10º Batalhão da Polícia Militar, os envolvidos em todas as ocorrências foram detidos. Os menores de idade incluídos foram apreendidos. Todos foram encaminhados à delegacia.

Sexta à tarde. No dia 27, por volta das 15h, os policiais militares foram informados a respeito de pessoas que estavam traficando drogas no bairro Bela Vista. Diante disso, um homem de 29 anos e um menor, de 17 anos, foram abordados. Com eles foram encontrados 41 pinos de cocaína e material para embalo. O menor de idade confessou que o material era dele e que estava traficando cocaína pelas redondezas.

Sexta à noite. Por volta de 22h do mesmo dia, a polícia recebeu denúncia anônima sobre tráfico de drogas no bairro Camurugi. Ao adentrarem um beco no bairro, os policiais avistaram indivíduos que empreenderam fuga ao perceberem a viatura. A polícia abordou um homem de 27 anos que guardava consigo uma arma calibre .38 e 13 munições. Nas proximidades, foram encontrados balança de precisão, 2 jet loaders, um coldre, um pote contendo ácido bórico, material para embalo de entorpecentes, liquidificador e 60 reais em espécie.

Sábado à tarde. No dia 28, foram localizados quatro veículos com restrição, sendo duas motos em um matagal no bairro Ipiranga, um veículo em Setiba e outro em Nossa Senhora da Conceição.

No bairro Bela Vista, foi localizada pela polícia uma arma calibre .38 com 4 munições. Essa última ação ocorreu em apoio à Polícia Civil, durante diligências para apuração de encontro em cadáver no dia anterior.

Sábado à noite. Duas armas de fabricação caseira foram encontradas no dia 28 em Santa Mônica. Lá também foram apreendidas 19 munições calibre .12, 13 pinos de cocaína, 31 pedras de crack, R$225,75 em dinheiro e uma caderneta com anotações sobre venda e compra de drogas. Os dois envolvidos foram detidos.

No bairro Palmeiras, um homem de 25 anos foi preso porque se encontrava com mandado de prisão em aberto, em infração ao artigo 157 do Código Penal.