O mês de junho está chegando ao fim, mas o calendário de eventos com apoio da Secretaria do Turismo (Setur) continua recheado de atrações que prometem movimentar diversas regiões do Espírito Santo. Entre festas tradicionais e celebrações culturais, turistas e moradores têm várias opções para aproveitar o final do mês.

Festa de São Pedro de Rates em Guaçuí

De 28 a 30 de junho, a cidade de Guaçuí será palco da Festa de São Pedro de Rates. O evento promete agitar a região com uma programação que inclui shows musicais, barracas de comidas típicas, apresentações culturais e até jogo de futebol. A festa é uma homenagem ao padroeiro da cidade e atrai visitantes de diversas partes do Estado. A entrada é franca.

Festa de Cachoeiro de Itapemirim

De 27 a 30 de junho, a cidade de Cachoeiro de Itapemirim celebra sua tradicional festa, que inclui um variado leque de atrações culturais e gastronômicas. Os visitantes poderão desfrutar de shows, rodeio, desfile escolar, procissão de São Pedro, feiras de artesanato e apresentações artísticas que evidenciam a rica cultura do sul do Espírito Santo.

Comemoração dos 165 Anos da Imigração Pomerana em Santa Maria de Jetibá

Entre os dias 26 e 28 de junho, Santa Maria de Jetibá celebra os 165 Anos da Imigração Pomerana no Espírito Santo. A comemoração é marcada por desfiles típicos, danças folclóricas, música tradicional e muita comida típica. O evento é uma oportunidade para conhecer a história e a cultura dos pomeranos que se estabeleceram na região.

Festa do Padroeiro São Pedro Apóstolo em Venda Nova do Imigrante

Fechando a programação, no dia 29 de junho, Venda Nova do Imigrante realiza a Festa do Padroeiro São Pedro Apóstolo. A celebração inclui missas, procissões e eventos comunitários que envolvem toda a cidade, reforçando os laços religiosos e culturais da comunidade.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a importância desses eventos para o turismo das regiões. “Cada celebração reflete a história e a cultura das nossas cidades, além de fomentar o turismo e a economia local. Nossa missão na Setur é apoiar esses eventos para que cada vez mais pessoas possam descobrir e apreciar as belezas e tradições do nosso Estado”, disse.