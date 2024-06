07:00H – III PEDAL DE SÃO PEDRO (SAÍDA DO FÓRUM) 07:00H – VII REMARIA DE SÃO PEDRO (SAÍDA DO FÓRUM) TARDEZINHA DO BABO – RUA DO PORTO 12:00H – SHOW DE CALOUROS 15:00H – GRUPO PELE MORENA 16:00H – FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PALCO PRINCIPAL 20:00H – CONCURSO RAINHA DOS PESCADORES 20:40H – HOMENAGEM AOS PESCADORES 21:00H – MUMUZINHO (NACIONAL)