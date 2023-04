Na noite de ontem (11) em Guarapari, professores, moradores, lideranças , pais e alunos se reuniram em uma manifestação para expressar seu sentimento de angústia diante das recentes ameaças e ataques em escolas de Guarapari, no Estado e no Brasil e pedir mais segurança nas escolas de Guarapari.

O protesto, surgiu e foi marcado por meio de um grupo de WhatsApp criado sobre o tema e aconteceu no trevo da ponte de Guarapari. O movimento cobra que as autoridades façam a sua parte na garantia da segurança nas escolas, incluindo a secretaria de educação e a prefeitura da cidade.

Guarda Municipal. Além disso, os manifestantes defendem a criação da Guarda Municipal para reforçar a segurança nas escolas e em toda a cidade. A manifestação foi pacífica e contou com a presença de dezenas de pessoas, que carregavam cartazes e faixas com mensagens pedindo mais segurança e proteção para os estudantes e professores.

O sentimento de medo e preocupação foi evidente entre os participantes, que relataram estar agindo para que a educação da cidade seja protegida. Os pais dizem que seus filhos estão inseguros em suas escolas.

O grupo responsável pela organização da manifestação disse que vai continuar lutando por mais segurança e que está disposto a dialogar com as autoridades para encontrar soluções efetivas para o problema. Eles ressaltaram a importância da união de todos os envolvidos na luta por um ambiente escolar mais seguro e afirmaram que não vão desistir até que suas reivindicações sejam atendidas.

Estavam presentes os vereadores Max Júnior Izac Queiroz, Denizart Zazá e Rodrigo Borges. “Estou aqui na manifestação não só como vereador, mas como pai de filhos que estudam na rede pública de ensino. Estamos todos com medo e buscando mais segurança nas escolas. As unidades de ensino estão muito vulneráveis, inclusive Pestalozzi também precisa. E precisamos pra ontem. A Guarda Municipal deveria já ser realidade e poderíamos nesse momento estar usando ela pra essa proteção”, disse o vereador Rodrigo.

Nota da redação. Devido aos últimos acontecimentos em todos o país, com crimes bárbaros dentro do ambiente escolar, a segurança nas escolas tem sido um tema cada vez mais presente nas discussões da sociedade. A onda de ataques em instituições de ensino tem gerado grande preocupação entre os pais, professores e estudantes de todo o país. É preciso que as autoridades sejam proativas na busca por soluções para garantir a segurança nas escolas e proteger aqueles que frequentam esses locais diariamente.