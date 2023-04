Policiais Militares do 10º batalhão detiveram suspeitos e apreenderam materiais ilícitos em ações preventivas e repressivas no município de Guarapari na última terça-feira (11). Durante a tarde, por volta das 17h, um homem de 26 anos foi detido no bairro Santa Mônica.

Numeração raspada. O suspeito tem envolvimento com tráfico de drogas em outro bairro da cidade e foi visualizado em atitude suspeita. Foi apreendido em posse dele 01 pistola com numeração raspada carregada com 15 munições, pronta para o uso. Foi localizado ainda um segundo carregador com mais 15 munições, totalizando 30 munições ao todo e 04 pedras de crack.

Entorpecentes. Durante a noite, por volta das 23h, militares prosseguiram ao bairro Adalberto Simão Nader para verificar uma denúncia anônima. Ao chegar no local, foi visualizado um indivíduo abandonando uma bicicleta e correndo para uma casa, localizada no bairro. Ao perceber a presença policial o suspeito dispensou uma sacola contendo entorpecentes.

Drogas. De posse do material ilícito, os militares fizeram contato com a proprietária da residência, que franqueou a entrada dos policiais e permitiu que fosse feito a varredura no local. Dentro da casa foi localizado 66 pinos de cocaína, 01 bucha de maconha, 01 porção de maconha, 02 buchas de Haxixe, 03 plantas da espécie cannabis sativa e R$1492,00 reais em dinheiro.

Tráfico. O suspeito que foi avistado fugiu, mas um homem se apresentou no local e assumiu realizar tráfico de drogas no bairro e ser o proprietário dos materiais ilícitos. Durante a madrugada de hoje, por volta das 00h40m um homem que estava com mandado de prisão em aberto foi localizado e detido durante uma abordagem policial no bairro Nossa Senhora da Conceição.

Por volta das 01h50m policiais apreenderam 9 tiras de maconha e 30 pinos de cocaína. A ação ocorreu no bairro Portal Club. Nenhum suspeito foi detido. Os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia regional juntamente com os materiais ilícitos apreendidos.