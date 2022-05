O Maxime Centro Educacional, uma escola moderna e inovadora, está com várias atividades extracurriculares abertas, que são voltadas para os alunos e para a comunidade em geral. Entre as atividades estão as artísticas como Ballet, Ginastica Rítmica, Violão e Teatro.

Além dessas, a escola oferece atividades esportivas como Basquete, Futsal e de artes marciais como Jiu-jitsu, Capoeira e Judô. Essas atividades funcionam nos três horários. Os interessados podem entrar em contato direto com o professor responsável pela modalidade.

Pedro Henrique Lucci, um dos diretores da escola ressalta a importância dessas atividades. “Valorizamos a cultura, arte e o esporte e queremos sempre o melhor para os nossos alunos, por isso, aproveitando a nossa infraestrutura e trazendo comodidade para os pais, oferecemos essas atividades no horário extraclasse. É muito bom ver nossa escola movimentada até à noite, afinal, o espaço escolar é um espaço de vivência qualificado e que deve ser explorado pela família”, disse ele. Para saber mais confira as opções.