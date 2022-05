Por Alexsander Fonseca | Dicas para você valorizar o seu imóvel na hora de vender. E cuidados na hora de comprar. Valorização externa. Essa não depende de você. Esse cuidado você deve ter ao comprar um imóvel, essa parte é fundamental, pois depois de comprado, não há o que ser feito.

*Estrutura e logística da região

*Vizinhança

*Região livre de problemas naturais (alagamentos e enchentes)

*Estrutura da edificação e formação do condomínio

A valorização interna depende de você, quando você toma esses cuidados, o seu imóvel passa a valer mais no mercado, coisas simples, mas que no fim você vai se beneficiar bastante.

Conservação, pintura, pisos, limpeza, esses detalhes simples e que as vezes não tem muitos custos, como uma simples limpeza já traz uma outra visão para um potencial comprador. Documentação em dia, nada em atrasado nenhuma pendência documental.

Móveis e decoração. Muitos móveis aleatórios fazem cair a valorização na hora da venda, dando impressão de pouco espaço, decoração ultrapassada.

Dica. Ao fazer uma reforma cuidado com a moda, existem elementos de decoração que acabam ficando ultrapassados rapidamente, tente optar com coisas atemporais (nunca ficam ultrapassadas).

Então a partir daí conseguimos identificar valores para o imóvel, valor é diferente de preço. Existem valores como por exemplo, uma linda vista para o mar, no qual o dinheiro não pode comprar, uma boa ventilação, uma boa localização.

Um imóvel bem precificado e bem mais fácil de ser vendido, diferente dos automóveis o imóvel não tem preço de tabela. Quem faz esse trabalho e o corretor que vai avaliar conforme o valor da região.

Então assim você fica seguro de estar vendendo o imóvel em uma precificação correta, nem muito barato nem muito caro, o justo! Na hora de vender faça sua avaliação com o seu corretor de confiança.

Você não tem um corretor? Então podemos te ajudar. Uma forma simples e rápida. Fazemos a avaliação do seu imóvel entre em contanto conosco.

Alexsander Fonseca fundou em 2016 a empresa Alexsander Planejados, onde atuou em vários imóveis pela cidade, conquistando uma boa relação com os clientes. Agora atua também no ramo de corretagem de imóveis, exercendo seu serviço com a mesma responsabilidade, credibilidade, honestidade e profissionalismo, em busca da satisfação dos seus clientes.

Mais informações sobre o mercado imobiliário de Guarapari através do telefone: 27 99888-7890 ou no site: https://alexsanderfonsecaimoveis.com/ Endereço: faça uma visita ao escritório que fica localizado na Av. Meaípe, 786 – Nova Guarapari, Guarapari, ES.