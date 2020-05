O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível da Serra, notificou o município para interromper, imediatamente e em definitivo, a utilização de túneis de desinfecção com a aspersão de dióxido de cloro. Os túneis foram instalados em terminais de ônibus e em Unidades de Pronto-Atendimento (UPA’s), como medida de combate ao novo coronavírus. O MPES também requer a rescisão dos contratos de locação dos equipamentos e de compra do dióxido de cloro, devolvendo as estruturas (túneis de desinfecção) e os galões ainda não utilizados do produto aos fornecedores, procedendo a restituição de valores.

O MPES instaurou um procedimento para apurar a eficácia e segurança do sistema de aspersão, requisitando informações à Secretaria Municipal de Saúde da Serra. Além disso, requisitou posição do Conselho Regional de Química do Espírito Santo quanto ao uso do agente desinfetante dióxido de cloro, por aspersão, em túneis de desinfecção. O MPES questionou o Conselho quanto a eficácia desse procedimento no combate à Covid-19, se o produto tem indicação exclusiva para objetos e superfícies inanimadas e quais os potenciais riscos em contato com a pele, mucosas e vias respiratórias.