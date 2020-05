Em seu primeiro mandato eletivo, o deputado estadual Carlos Von (AVANTE), vem mostrando uma postura fiscalizadora contra alguns gastos por parte dos governos estadual e municipal, principalmente nas ações para conter a pandemia do novo coronavírus.

Kléber Andrade. O parlamentar, inclusive, questionou na justiça a real necessidade, neste momento de crise sanitária, de um gasto de quase R$ 7 milhões por parte do governo Casagrande em benfeitorias no estádio Kléber Andrade. Apresentou, ainda, uma denúncia ao Ministério Público sobre as 2 mil cestas básicas que a prefeitura de Guarapari comprou com valores mais altos que os de mercado.

Guicho. Na noite de ontem (28), o deputado divulgou um pedido que fez ao governo do Estado para que a Polícia Militar não remova (guinche) os veículos que são abordados nas operações de blitz por estarem com o documento atrasado.

“Nós realizamos dois pedidos nesse mesmo sentido e o Governador nada fez. Um pedido é para que os prazos de vencimento do IPVA sejam prorrogados para o término das restrições de circulação de pessoas e da retomada do mercado estadual. O outro pedido é para que o Estado impeça a continuidade dos guinchamentos de veículos que, por força dessa crise econômica que estamos vivendo, estejam em atraso com o pagamento do licenciamento veicular. Essa medida valeria somente neste momento de pandemia, até porque muitas famílias já estão passando muita dificuldade financeira.”

Blitz. Carlos Von destacou que o trabalho da Polícia Militar nessas operações de blitz é de extrema importância para que a sociedade capixaba se sinta segura. Ele é a favor das operações de blitz para apreensão e remoção de veículos frutos de roubos ou furtos, blitz educativas, blitz de lei seca e, ainda, blitz sanitária.

“É importante mencionar que o trabalho que a PM/ES realiza é um trabalho fantástico. Os

guerreiros e guerreiras policiais têm apresentado uma postura à altura que a sociedade capixaba merece. A polícia cumpre o seu papel institucional, por isso realizamos um pedido diretamente ao governo do Estado para que possa se movimentar e proporcionar essa facilidade ao cidadão capixaba”, disse o parlamentar.

Pátio. O deputado ainda lembrou que, em Guarapari, por não existir um pátio do Detran, os carros estão sendo guinchados para a cidade de Serra o que, na visão dele, todos os custos se tornam ainda mais elevados para que o cidadão possa retirar o seu veículo.

“O que mais me indigna é que o povo está sofrendo com a crise econômica e muitos já estão sem ter o que comer. Como irão manter seus impostos em dia? Deixo claro aqui que não estamos cultuando a inadimplência, muito pelo contrário. É preciso dar assistência à população que paga uma das mais altas cargas tributárias do mundo. O governo do Estado tem dinheiro em caixa. Na última segunda-feira (25), publicou no diário oficial um gasto de R$ 20 milhões em publicidade para o DETRAN/ES”, finalizou Carlos Von.