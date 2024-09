O deputado Coronel Weliton (PRD) propõe que o Monte Aghá, localizado entre os municípios de Itapemirim e Piúma, seja declarado patrimônio natural e turístico do Espírito Santo e também vire rota turística estadual. Para isso, ele apresentou na Assembleia Legislativa (Ales) os Projetos de Lei (PL) 297 e 296/2024, respectivamente.

Segundo o parlamentar, o Monte Aghá é uma montanha proeminente, com aproximadamente 1.200 metros acima do nível do mar. “Para além de sua beleza natural, o monte tem um significado cultural para as comunidades locais, sendo muitas das vezes associado a lendas e folclore transmitidos de geração em geração”, informa na justificativa do PL 297/2024.

Já no PL 296, no qual propõe a criação da rota, o parlamentar destaca que o Aghá desperta a curiosidade de muitos turistas e que seu nome é derivado das línguas indígenas da região. “Acredita-se que significa ‘afiado’ ou ‘pontiagudo’, o que descreve o pico distinto da montanha”, conta.

Além disso, o deputado reforça que o entorno do Monte Aghá é caracterizado por exuberante vegetação de Mata Atlântica, uma área importante para esforços de conservação da biodiversidade. “A montanha é um destino popular para caminhantes e entusiastas da natureza devido às suas vistas panorâmicas, flora e fauna diversificada, além de trilhas relativamente desafiadoras”, conclui.

Se os PLs forem aprovados, as novas legislações começam a valer a partir de suas respectivas publicações em diário oficial. No caso do novo percurso turístico, ele passaria a compor o anexo da Lei 12.017/2023, que reúne as leis em vigor referentes à criação de rotas estaduais.

Ambos os projetos foram lidos na sessão ordinária do dia 21 de maio e encaminhados para análise das comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças.

