Na última quarta-feira (11) a Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou o projeto de lei (PL 4.258/2021) que confere o título de capital nacional da biodiversidade marinha ao município de Guarapari (ES).

O texto, da Câmara dos Deputados, contou com relatório favorável do senador Fabiano Contarato (PT-ES). Agora, caso não haja recurso para votação em Plenário, segue para a sanção pela Presidência da República.

O senador afirmou que, além do turismo, Guarapari abriga significativa variedade de ecossistemas por se localizar em área de transição biogeográfica característica de regiões tropicais e subtropicais, onde vivem espécies de fauna e flora muito diversificadas.

“O município destaca-se como um importante destino turístico brasileiro, conhecido por suas praias e riqueza na biodiversidade marinha. Guarapari abriga inúmeros ecossistemas, incluindo um complexo insular, com a maior diversidade de algas e peixes de recifes do país, superando até mesmo Abrolhos e Fernando de Noronha”, pontuou.

Contarato argumentou, ainda, que o reconhecimento legal da importância da biodiversidade de Guarapari é essencial para promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, além de incentivar pesquisas científicas e melhorar a proteção das espécies ameaçadas na região.

“A cidade de Guarapari, localizada no nosso Espírito Santo, é uma das maiores referências turísticas no País, por possuir um rico patrimônio natural. Com esse título, trazemos um marco para a preservação e valorização do nosso meio ambiente. Agora, basta a sanção do Presidente Lula para oficializar esse projeto pertinente e meritório de autoria da ex-deputada Soraya Manato”, destaca Contarato.

Fonte: Agência Senado