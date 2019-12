Em contato com o Portal 27, os moradores de Village do Sol se queixam das condições de higiene da Unidade de Saúde do bairro. Segundo um desses moradores, um de seus filhos foi consultado no posto de saúde e era nítido o descuido: “além das fezes de morcego em toda a unidade, há muita sujeira no local”.

Resposta: a Prefeitura Municipal de Guarapari esclareceu que a equipe de enfermagem do posto de saúde entrou em contato com o Centro de Controle de Zoonoses que, por sua vez, encaminhou sua equipe e biólogo ao local para verificação. A constatação foi de que os morcegos acessam o forro pelos espaços entre o telhado. O CCZ ressaltou que a incidência desses animais é muito comum na região, por se tratar de uma área rural.