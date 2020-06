Na última sexta-feira (12), o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica concedeu a Guarapari a renovação do título de Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, do Parque Natural Municipal Morro da Pescaria.

A informação é da prefeitura de Guarapari. A proposta de renovação do titulo do Posto Avançado, foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes na 29ª Reunião do Bureau do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica/CN-RBMA, que aconteceu no dia 26 de maio, na Semana da Mata Atlântica 2020.

O Conselho Nacional da RBMA, representado na pessoa do presidente, Clayton Ferreira Lino, parabenizou e reconheceu os trabalhos desenvolvidos no município.

“Agradecemos a iniciativa e gostaríamos de expressar a imensa honra de ter essa Unidade de Conservação como parte do Programa de Postos Avançados da RBMA, do Sistema de Gestão e parceira da RBMA”, comentou Clayton Ferreira Lino.

De acordo com o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Breno Ramos, a renovação do título é um reconhecimento dos trabalhos na unidade de conservação municipal.

“É com muita alegria que recebemos a renovação do título de posto avançado da biosfera, entendemos que é reconhecimento de todos os trabalhadores e atores que atuam na unidade de conservação municipal. Esse título demonstra que os recursos naturais estão sendo utilizados harmonicamente de uma forma sustentável”, disse Breno Ramos, secretário municipal.